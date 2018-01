Emissão de CNHs é retomada, mas funciona com lentidão

Os serviços de emissão e retirada de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) foram restabelecidos nesta segunda-feira, 9, mas o sistema opera com lentidão e instabilidade. A retomada dos serviços aconteceu na tarde do sábado, 7, em todo o Estado de São Paulo, segundo informações da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp). A Prodesp informou que desde às 13 horas de sábado até as 9h desta segunda-feira, 9, foram emitidos ao menos 365 documentos só no Poupatempo da Sé, no centro de São Paulo. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) informou que apesar de estar funcionando, nesta manhã, o sistema opera com lentidão e instabilidade. Na última sexta-feira, 6, os serviços haviam sido retomados mas tiveram de ser novamente interrompidos por conta de problemas na ligação do sistema da Prodesp com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP). No dia último dia 27 do mês passado, o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) desligou a base de dados com informações do cadastro de CNH para ampliar e atualizar o sistema. Para o Denatran, os serviços foram retomados na última quarta-feira, 4.