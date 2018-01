Emissão de carteira de motorista é interrompido de novo em SP

A emissão e retirada de Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) foi restabelecida na manhã desta sexta-feira, 6, no Departamento Estadual de Trânsito (Detran) de São Paulo, mas teve de ser interrompida novamente em consequência de problemas na ligação do sistema da Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodesp) com o banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). Outros Detrans do País, como o do Rio, da Bahia e do Distrito Federal, também tiveram problemas. Segundo o Denatran, o trabalho foi concluído às 14 horas de quarta e agora qualquer interrupção do serviço de CNH é de responsabilidade do departamento estadual. "Estamos trabalhando há dois anos na atualização da base de dados. Se há problema, é porque o Detran não conseguiu se adequar a tempo". A previsão inicial era de que a emissão voltaria ao normal na madrugada de segunda-feira. Depois, foi anunciado que na quarta, às 14 horas, o serviço estaria ativo, o que não aconteceu. Na quinta-feira, a companhia havia informado que já haviam sido tomadas as medidas corretivas para a retomada dos serviços, que haviam sido interrompidos em todo o País na sexta-feira passada, para a implantação do nova base de dados. A Prodesp informa que está averiguando a origem dos problemas técnicos.