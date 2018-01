Emenda regulariza ‘puxadinhos’ na periferia paulistana

SÃO PAULO - Uma emenda apresentada pelo vereador José Police Neto (PSD) ao texto final da Lei de Zoneamento pode regularizar sobrados de uso misto situados na periferia da cidade. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 23, pelo jornal Folha de S. Paulo.

Se a mudança for aprovada, imóveis que hoje possuem comércio no térreo e residência no andar de cima receberão aval para funcionar, mesmo em ruas com menos de 12 metros de largura. A regra pode beneficiar vendinhas e salões de beleza, por exemplo, que funcionam na garagem de imóveis de característica residencial.

As condições para esse benefício, no entanto, ainda estão sendo discutidas na Câmara Municipal. A proposta, planejada inicialmente para lotes de até 500 metros quadrados, deve ser aprovada para terrenos menores.