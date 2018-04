Embu promove plebiscito para alterar nome da cidade

SÃO PAULO - Os moradores do município de Embu (SP) irão às urnas no dia 1º de maio para decidir se a cidade mudará ou não o seu nome para "Embu das Artes". O pedido de alteração foi feito pela Câmara Municipal e aprovado em julho do ano passado. A data da votação foi agendada pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP).

A expectativa é de que cerca de 170 mil cidadãos participem do plebiscito. Qualquer eleitor inscrito no município até 12 de março terá direito ao voto. A propaganda contra ou a favor a alteração do nome estará autorizada a partir do dia 14 de abril.