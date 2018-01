Embu passa a ser oficialmente Embu das Artes

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou a mudança no dia 10. A prefeitura de Embu, no entanto, já adotava a nomenclatura desde maio - após um plebiscito realizado na cidade ter decidido pela troca. No pleito, 74 mil pessoas (66,48% dos votos válidos) votaram a favor do nome Embu das Artes. Outros 37 mil cidadãos (33,52% dos votos) optaram por manter a denominação.

O prefeito de Embu das Artes, Chico Brito (PT), era um dos defensores da troca. Ele disse durante a votação na Assembleia que, assim que o projeto fosse sancionado, uma das primeiras providências seria mudar as placas da Rodovia Régis Bittencourt e do Rodoanel Mario Covas, que indicam a entrada da cidade. Segundo Brito, muitas pessoas que procuram Embu das Artes, por causa do artesanato que tornou a cidade conhecida, se perdem. A gestão de Brito ainda ressaltou que a denominação passa a constar em todos os novos documentos emitidos no município, incluindo as placas dos carro. No entanto, não será necessário substituir os documentos antigos.