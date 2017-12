Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra ficam sem água nesta terça-feira

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - As cidades de Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra e o bairro Santo Antonio, em Embu, na Grande São Paulo, sofrerão corte no abastecimento de água nesta terça-feira, 27. O corte está programado das 7 às 17 horas, com o fornecimento restabelecido na madrugada de quarta-feira, 28.

A interrupção ocorre para que os técnicos da empresa possam realizar a troca e a instalação de válvulas na rede adutora, além do conserto na descarga do reservatório, que apresenta vazamento. O objetivo da manutenção é melhorar a segurança operacional do reservatório e aumentar a oferta de água para a região.