Embriagado, rapaz é preso após atropelar e matar três mulheres em São Bernardo

O vendedor Valter Francisco Camello Júnior, de 25 anos, foi preso anteontem à noite após atropelar e matar três mulheres na Rodovia Índio Tibiriçá, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Segundo a polícia, ele estava bêbado. Após ser detido, disse que, ao ver o tráfego parado, não conseguiu frear sua picape Montana e bateu em outro veículo, derrapando na pista e invadindo o acostamento. Júnior ainda afirmou que não percebeu ter atingindo nenhum pedestre, mas três mulheres foram encontradas caídas próximo ao local do acidente. Vera Lúcia Panta Ariosa, de 52 anos, a filha dela, Ana Paula Panta Ariosa, de 27, e uma amiga, Talita Barroso Ramos, de 23, morreram. Elas tinham estacionado o carro e caminhavam no acostamento em direção a uma casa de shows. O vendedor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi levado para o IML, que constatou a embriaguez. Ele foi preso em flagrante e autuado por homicídio doloso.