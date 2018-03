Embriagado, motorista de BMW atropela e mata motociclista na Anchieta

SÃO PAULO - Um comerciante de 34 anos que dirigia alcoolizado e em alta velocidade uma BMW ano 2013, segundo a polícia, matou o motociclista José Francelino Júnior, de 40 anos, no km 14, sentido São Paulo, da Rodovia Anchieta, no começo da madrugada de segunda, 29. Com o choque, Júnior foi arrastado por cerca de 500 metros e morreu no local.

A vítima trabalhava como segurança de uma pizzaria e estava voltando para casa, no bairro de Santo Amaro, na zona sul. O corpo foi levado ao IML de São Bernardo do Campo.

Após o acidente, o motorista não prestou socorro. Segundo a polícia, ele ligou para o irmão, que mora no mesmo condomínio na Vila das Mercês, na zona sul de São Paulo, avisando sobre o acidente. O irmão então teria levado um Pálio até o local da batida. Testemunhas afirmaram que os dois trocaram de veículo.

O irmão do motorista chamou a polícia e foi encaminhado ao 5º DP de São Bernardo do Campo e contou aos policiais que estava em frente a um bar na Av. Kennedy, em São Bernardo, quando teve sua BMW roubada. Disse que passava pela Rodovia Anchieta e viu o seu carro envolvido em uma batida. A versão foi desmentida pela polícia durante as investigações. Segundo a Polícia Civil, o motorista deve se entregar, acompanhado pelo advogado, até esta terça-feira, 30, no 5º DP da cidade.