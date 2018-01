Embora na média, marginais seguem como mais congestionadas

O índice de congestionamento na capital paulista continuava dentro da média por volta das 9 horas desta quarta-feira, 18. Foram registrados 97 quilômetros de ruas e avenidas com tráfego carregado às 9 horas, segundo medição da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Veja também: Josélia Pegorim comenta a previsão do tempo A previsão do tempo para a sua cidade Como o trânsito parou SP e números da frota Dossiê Estado: os números do trânsito em SP Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Os traços em vermelho representam trechos congestionados nesta manhã. Fonte: CET As vias com os piores trechos de morosidade eram as Marginais. Na Marginal do Tietê, que apresentava quase cinco quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna, dois acidentes contribuíram para o congestionamento. Uma colisão entre uma moto e um carro interditou uma faixa da pista expressa, próximo à Ponte do Limão, no sentido Castelo Branco. No outro sentido, um caminhão transportando duas betoneiras ficou entalado das 8h25 às 9 horas, na Ponte do Limão, que passa por uma reforma desde o começo do mês na estrutura para aumentar o gabarito - distância entre a pista da Marginal do Tietê e a face inferior da ponte - de 4,40 para 5,10 metros. A Marginal do Pinheiros concentrava lentidão nas pistas dos dois sentidos. Para quem seguia para Interlagos, encontrava morosidade entre as Pontes Cidade Jardim e Castelo Branco, com quase 10 quilômetros de lentidão. No outro lado, seguindo para a Castelo Branco, os motoristas enfrentavam congestionamento de seis quilômetros, entre as Pontes Cidade Jardim e Américo Brasiliense.