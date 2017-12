Embarque e desembarque na Estação Paulista irão mudar no domingo

O embarque e o desembarque de passageiros na Estação Paulista da Linha 4-Amarela do Metrô mudará durante o domingo. Eles serão feitos na mesma plataforma e o intervalo entre os trens será maior, tanto no sentido do Butantã quanto no da Luz.

A alteração vai funcionar das 4h40 à meia-noite. O motivo da medida são as obras da futura Estação Fradique Coutinho da Linha 4-Amarela. Para auxiliar os passageiros, avisos sonoros vão indicar o destino de cada trem.