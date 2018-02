Embaixador diz que brasileiro portava faca O músico pernambucano Israel França, que diz ter sido espancado por policiais na cidade espanhola de Granada, estava embriagado e com uma arma branca, segundo o embaixador da Espanha no Brasil, Manuel de la Cámara Hermoso. França diz que foi levado para um terreno baldio e espancado pelos policiais. De acordo com o diplomata, a polícia foi acionada após França, que estava "em estado de embriaguez", ter iniciado uma briga com um cliente em um bar. O diplomata considera injusta a acusação de racismo.