Em Vitória, ave na turbina aborta decolagem na pista

Segundo os passageiros, ao iniciar a decolagem houve um solavanco e uma freada brusca. "A decolagem havia sido autorizada e a aeronave começou a correr. De repente, sentimos um tranco e houve uma freada brusca. Depois o piloto disse que sentiu uma ave entrar na turbina da asa direita e relatou que estava voltando para o pátio", afirmou o passageiro Edu Henning.

Os passageiros desceram do avião e embarcaram em outros voos regulares da companhia. A Infraero confirmou o incidente. A ave parecia ser um urubu, mas como há outras aves migratórias na região do aeroporto de Vitória, não foi confirmado ainda qual espécie acabou sugada pela turbina do avião.

O Airbus da TAM ficou no aeroporto da capital capixaba até o fim da tarde, passou por inspeção técnica e procedimentos de reparos.