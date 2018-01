Em vídeo, filho leva mala com corpo da mãe

O corpo foi encontrado dentro da mala, abandonada na porta do Edifício Caiçara, na movimentada Avenida Conselheiro Nébias, no Boqueirão, a poucos metros da praia, em Santos. Um morador de rua encontrou o corpo, na madrugada de sábado, 26. Ele resolveu abrir a mala em busca de algo de valor. Ao abrir o zíper, levou um susto e chamou os porteiros do prédio, que reconheceram a moradora e chamaram a polícia.

Ao chegar ao edifício, ainda na madrugada de sábado, os policiais foram informados pelo porteiro de que as câmeras de segurança do prédio registraram imagens do tradutor carregando uma mala no elevador. Os investigadores então seguiram para o apartamento de Sampaio, no 1.º andar do prédio.

O acusado afirmou que não sabia do crime, pois estava dormindo naquele momento. No interior do imóvel a polícia localizou um pano que, aparentemente, havia sido lavado. A aposentada tinha lesões na cabeça. Sampaio foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

Choque. A morte da professora aposentada assustou os moradores e funcionários do Condomínio Edifício Caiçara, um prédio de dez andares, com 70 apartamentos. Nesse domingo, 27, à tarde, o porteiro Rogério Lopes dos Santos ainda lamentava o caso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Dona Cláudia era uma pessoa extremamente educada e muito tranquila", afirmou. Já o filho, o principal suspeito, segundo Rogério, era uma "pessoa estranha". "Desde que veio morar aqui, há quase um ano, não cumprimentava ninguém, só andava de cabeça baixa e vivia o tempo todo dentro do apartamento, onde lidava com computadores e laptops, entre outros aparelhos."