Em vez de trabalhar, detentos vão para praia Quando decidiu usar as tornozeleiras eletrônicas, a SAP previa que a maior utilidade do aparelho seria justamente para controlar os presos que todos os dias saem dos presídios para trabalhar em São Paulo - cerca de 4 mil a 5 mil. Esse deveria ter sido o caso do preso Wender de Souza de Assis. No dia 2, ele e outros 160 presos deixaram às 8 horas a Penitenciária 1 de Hortolândia para trabalhar na prefeitura de Campinas. Deviam ser acompanhados por um funcionários da prefeitura, que fiscalizaria o trabalho de limpeza e conservação de ruas e praças da cidade.