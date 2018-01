Em uma semana, 351 motociclistas multados

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) aplicaram na semana passada 351 multas para motos que desrespeitaram a proibição para circularem na pista expressa da Marginal do Tietê. A proibição para as motos na pista expressa entrou em vigor no dia 2. Para melhorar a fiscalização, a CET já concluiu os testes com os "radares pistolas" e prepara a licitação para adquirir seis equipamentos neste ano. A multa para essa infração é de R$ 85,12.