Em uma madrugada, SP tem 3 mortes em acidentes que envolveram incêndio

SÃO PAULO - Duas ocorrências que envolveram fogo deixaram 4 vítimas, sendo três mortas e um ferido na madrugada deste sábado, 9, na zona norte de São Paulo. Na Vila Brasilândia, um casa pegou fogo e a 10 km dali, no bairro Parque Mandaqui, uma colisão entre um ônibus e duas motocicletas atingiu também um poste, que pegou fogo.

Por volta das 1h45 da madrugada duas pessoas morreram em um acidente que envolveu um ônibus e duas motocicletas na Avenida Santa Inês, no bairro Parque Mandaqui, na zona norte de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, as duas vítimas foram encaminhadas já inconscientes para atendimento no Hospital Mandaqui, mas não resistiram aos ferimentos. Uma terceira pessoa também teve ferimentos, sendo socorrida no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, também na região norte.

Após a colisão, o ônibus se chocou com um poste, que chegou a pegar fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou cinco viaturas ao local, a AES Eletropaulo também precisou ser acionada. O caso foi encaminhado para investigação no 20º Distrito Policial (Água Fria).

Em decorrência do acidente, a avenida chegou a ser bloqueada em ambos os sentidos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via foi totalmente liberada apenas por volta das 9 horas da manhã.

No mesmo período, os bombeiros atenderam a um incêndio residencial na rua Deputado Cantídio Sampaio, na Vila Brasilândia. Ao local foram enviadas quatro viaturas, e chegando à ocorrência a equipe percebeu que havia pelo menos uma pessoa na casa, um garoto de 19 anos que acabou morrendo. O Corpo de Bombeiros não informou se havia outras vítimas na casa.