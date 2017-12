Em uma madrugada, duas favelas pegam fogo em SP

SÃO PAULO - Em apenas uma madrugada, duas favelas registraram incêndio em São Paulo. Os casos aconteceram na zona norte e no sul da capital, e o fogo foi controlado entre 2 e 3 horas da manhã. Não houve registro de vítimas.

Por volta das 2h30 na avenida dos Ourives, 200, na região do bairro Sacomã, zona sul da cidade, pelo menos seis barracos pegaram fogo. Ao local o Corpo de Bombeiros encaminhou 5 viaturas e 15 combatentes, que controlaram o incêndio e afirmaram não haver vítimas ou feridos.

Na outra ponta da cidade, na região do bairro Jaçanã, zona norte, outra favela teve um incêndio de menor abrangência - dois barracos. Também por volta das 2h35 o incêndio na favela da rua Areia do Rosário, 449, foi extinto, sem deixar vítimas. No local estiveram seis viaturas dos bombeiros.

E na Marginal do Tietê, na altura da ponte do Piqueri, um caminhão que carregava concreto armado (usado para construções), também pegou fogo. Segundo informação confirmada pela Polícia Militar, que foi chamada ao local pelo Corpo de Bombeiros, a carroceria ficou incendiada e não houve vítimas.