Em uma hora, termômetros registram queda de 9ºC em São Paulo

SÃO PAULO - A noite desta sexta-feira, 19, começou com temperaturas em declínio na capital paulista. Entre 17h e 18h, o termômetro do aeroporto de Congonhas, na zona sul, despencou 9ºC, passando de 29ºC para 20ºC. No Campo de Marte, localizado na zona norte, as temperaturas diminuíram dos 29ºC para 21ºC no mesmo período.

A umidade relativa do ar, que durante a tarde atingiu os 21% no Campo de Marte, sinalizando estado de atenção, começou a subir. A entrada do ar úmido marítimo provocou a virada dos ventos e a queda brusca das temperaturas, e com isso, a mesma estação já registrava 64% de umidade no início da noite.

Nas próximas horas, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), o céu permanece nublado, e há potencial para a ocorrência de pancadas isoladas de chuva. A temperatura diminui lentamente e pode atingir a mínima de 17ºC durante a madrugada.