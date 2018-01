Em três semanas, Linha 4 já deve abrir aos domingos

As Estações República e Luz da Linha 4 abrem ao público amanhã, funcionando, inicialmente, das 10h às 15h. A linha inteira não opera aos domingos por causa da necessidade de testes operacionais, segundo o governo do Estado. Para evitar aglomerações no corredor que liga a nova Estação Luz à antiga da Linha 1-Azul e à CPTM, panfletos sobre a organização do fluxo de passageiros começaram a ser distribuídos ontem.