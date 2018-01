Em três dias de lei antifumo, 50 locais são multados em SP

O balanço do primeiro fim de semana com a vigência da Lei Antifumo aponta que 50 estabelecimentos foram autuados pelos agentes da Vigilância Sanitária e do Procon em nove cidade de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 3.864 locais foram fiscalizados entre a madrugada de sexta-feira, 7, e domingo, 9. Devido à concentração quantidade de bares e casas noturnas, a capital paulista teve o maior número de multas: dos 1.558 locais vistoriados, 13 foram multados.

Com a nova lei, desde sexta ficou proibido fumar em ambientes fechados de uso coletivo em São Paulo. Com isso, ficam proibidos, inclusive os fumódromos ou áreas reservadas dentro de comércios. Agora só é permitido fumar ao ar livre ou locais onde o hábito faça parte do contexto, como tabacarias e cultos religiosos em que o cigarro seja necessário. Em teatros, desde que fumar faça parte da cena, é permitido fumar.

As cidades que tiveram estabelecimentos multados foram: São Paulo (13), Presidente Prudente (12), Sorocaba (8), Itapeva (6), Ribeirão Preto (4), Piracicaba (3), Mogi das Cruzes (2), Campinas (1) e Barretos (1). De acordo com a secretaria, as blitze vão continuar acontecendo todos dos dias, em qualquer horário, e alerta: locais já visitados pelos agentes "caça fumaça" poderão ser alvo de novas inspeções, inclusive no mesmo dia.

A diretora da Vigilância Sanitária Estadual, Cristina Megid, que participou de algumas inspeções, disse que as pessoas estão conscientes e são poucas as que desrespeitam a lei. A secretaria afirma que, por isso, o número de autuações foi baixo. Através do número 0800 771 3541 ou do site da Lei Antifumo podem ser feitas denúncias e encontradas outras informações sobre o assunto.

Atualizado às 15h44 para acréscimo de informações.