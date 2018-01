Em telas, artistas expõem São Paulo Até o fim do mês, fica em cartaz na Livraria Cultura do Conjunto Nacional (Av. Paulista, 2073), uma exposição de 18 obras - em óleo sobre tela - da artista Cristiane Carbone. Seus quadros (como o que aparece no detalhe) ressaltam as características arquitetônicas de São Paulo, sempre com um viés documental e histórico - ela usa registros fotográficos antigos como fonte de pesquisa. A mostra se chama Memória Paulistana.