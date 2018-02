Em Suape, 530 kg de cocaína apreendidos A maior apreensão de cocaína já realizada no Nordeste foi registrada ontem no Porto de Suape, em Pernambuco, a 50 km do Recife: 530 quilos da droga, misturadas a uma carga de gesso dentro de um contêiner. Outros quatro contêineres ainda serão inspecionados. Para a Polícia Federal, a carga pode ter vindo da Bolívia ou da Colômbia e teria como destino a Europa. Os envolvidos já foram identificados e podem ser indiciados por tráfico internacional de drogas.