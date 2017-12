Em SP, TJ tem vetado penas alternativas O Tribunal de Justiça de São Paulo tem condenado pequenos traficantes a regime inicial fechado e negado a substituição por penas alternativas, mesmo depois do STF julgar que esses casos podem ser tratados de forma mais branda, a critério do juiz. Conforme levantamento feito pelo Estado, em 2013 aos menos 12 das 16 Câmaras Criminais mantiveram os réus no fechado e negaram a aplicação de penas alternativas para condenações menores que 4 anos.