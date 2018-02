Em SP, só 1 em cada 10 evita passar pelo teste Proporcionalmente, os motoristas paulistanos se recusam menos a fazer o teste do bafômetro. Os dados do Comando de Policiamento de trânsito (CPTran) mostram que 12,6% das pessoas multadas pelo desrespeito à lei seca não haviam feito o teste, entre janeiro de 2009 (quando foram padronizadas as estatísticas) e 15 de junho deste ano. Nesse período, 12.275 motoristas foram multados por dirigir alcoolizados - e 1.553 se recusaram a fazer o teste.