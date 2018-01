Em SP, Ponte da Casa Verde terá novas interdições hoje

A Ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, sofrerá nova alteração na circulação e bloqueios parciais de faixas e acessos a partir das 23 horas desta quinta-feira, 19. Nesta terceira etapa de obras de construção da pista central da Marginal do Tietê haverá interdição ao tráfego das duas faixas da direita na pista sentido Centro por 15 dias.

Neste período, o tráfego de veículos será feito em quatro faixas de rolamento (sendo duas por sentido), com a possibilidade de implantação diária de faixas reversíveis de tráfego nos horários de pico, de acordo com as necessidades operacionais e o volume de veículos.

As alças de acesso da Marginal do Tietê (em ambos os sentidos) à Ponte da Casa Verde permanecerão bloqueadas. Como alternativa ao sentido Centro, os motoristas deverão utilizar as ruas Zara e Zanzibar. No sentido Bairro, a rota alternativa será pelas ruas Anhaia, Sérgio Tomas e Avenida Rudge.