Em SP, Ponte da Casa Verde sofrerá alterações amanhã

A Ponte da Casa Verde, na zona norte de São Paulo, vai sofrer nova alteração na circulação de veículos a partir da noite de amanhã para possibilitar o avanço das obras de construção da pista central da Marginal do Tietê. Nessa nova etapa de obras, que começa às 23 horas desta quinta-feira, haverá interdição, por 25 dias, ao tráfego de meia pista no sentido bairro.

Veja também:

Blog: acompanhe a situação do trânsito na cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante esse período, o tráfego de veículos será feito em sentido duplo de direção por quatro faixas de rolamento (duas por sentido) pela pista que vai em direção ao centro, com a possibilidade de implantação diária de faixas reversíveis de tráfego nos horários de pico, de acordo com as necessidades operacionais e o volume de veículos.

Devido às restrições de espaço, será proibido o tráfego de caminhões na Ponte da Casa Verde no sentido bairro. Estes veículos serão desviados para a Marginal do Tietê (sentido Castelo Branco), onde devem utilizar a Ponte do Limão como alternativa. As duas alças de acesso da Marginal do Tietê à Ponte da Casa Verde no sentido Castelo Branco e uma alça no sentido Ayrton Senna permanecerão bloqueadas.

Como alternativas para acesso à ponte, os motoristas deverão utilizar as ruas Zara e Zanzibar; ruas Dr. Mello Nogueira e Brazeliza Alves de Carvalho e Avenida Olavo Fontoura; ruas Anhaia, Sérgio Tomas e Avenida Rudge.