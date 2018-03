Em SP, pessoas ilhadas e 58 pontos alagados

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) decretou estado de alerta nas regiões das Subprefeituras da Freguesia do Ó, Casa Verde e M"Boi Mirim por causa do transbordamento dos Córregos Cabuçu de Baixo e Morro do S. A cidade ficou em estado de atenção.

Os túneis Anhangabaú, Max Feffer e Jornalista Fernando Vieira de Mello também alagaram. Entre os principais pontos de alagamento estavam as esquinas das Avenidas Brasil com Rebouças, Pompeia com Francisco Matarazzo, Washington Luis com Praça Dom Francisco de Sousa, Avenida 23 de Maio com Viaduto General Euclides de Figueiredo e Professor Luiz Ignacio Anhaia Mello com Salim Farah Maluf, Sumaré com Rua Turiaçu, Avenida das Nações Unidas com Ponte Eusébio Matoso e Interlagos com Engenheiro Dagoberto Salles Filho.

Guarulhos. Em Guarulhos, na Região Metropolitana, havia registros de alagamentos e desabamento de muros, de acordo com a Defesa Civil Municipal, que não registrou vítimas até as 23h30.

De acordo com o diretor-geral da Defesa Civil, Paulo Vitor, agentes priorizavam os desabamentos. Um dos pontos críticos era a garagem da empresa de ônibus Transguarulhense, onde o muro desabou e havia risco de desabamento também de uma casa. O quartel central do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Monteiro Lobato, no bairro Macedo, também foi inundado pelas águas.