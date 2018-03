Em SP, multas por calçadas mal conservadas aumentam 40% em 2010

SÃO PAULO - As multas por calçadas mal conservadas aumentaram 40% desde janeiro do ano passado, segundo informações da prefeitura de São Paulo. Em 2010, 2.586 imóveis, receberam multas nos dez primeiros meses do ano e 921 imóveis foram autuados para realizar a manutenção das calçadas.

A Prefeitura de São Paulo registrou um número de multas por calçadas danificadas três vezes maior de janeiro a outubro de 2010, em relação ao mesmo período de 2009.

Segundo a administração municipal, o resultado é decorrente dos diversos mutirões de fiscalização, realizados em todas as 31 Subprefeituras, para promover a melhoria dos passeios públicos em São Paulo.

Para aqueles que não seguirem as orientações num prazo de 30 dias, a multa varia de R$ 96,33 a R$ 192,66 por metro linear de calçada danificada, sendo reemitida a cada 30 dias até que a calçada seja reformada.