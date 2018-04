Em SP, muitos motoristas desrespeitam as faixas Em São Paulo, até as faixas de pedestres costumam ser ignoradas pelos motoristas. Uma delas é a que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste, em frente a um movimentado terminal de ônibus localizado sobre o canteiro central da avenida.