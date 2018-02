Em SP, feriado terá clima ameno e sol; chuva e frio só no domingo

SÃO PAULO - Sexta-feira, 24, deverá ser o melhor dia para curtir o feriado prolongado de Corpus Christi, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Amanhã, o dia começa nublado na capital e no litoral de São Paulo, mas fica ensolarado à tarde. Na sexta-feira sopra o vento norte, o que fará o calor predominar. No sábado, o dia inicia claro, mas no final da tarde começa a mudar. Há possibilidade de chuva fraca e isolada ou garoa.

Na Serra da Mantiqueira e Campos do Jordão, a temperatura irá variar entre 8ºC e 19ºC amanhã, entre 7ºC e 21ºC na sexta-feira, entre 6ºC e 20ºC no sábado e entre 5ºC e 14ºC no domingo. Em Monte Verde (MG) haverá uma pequena variação de calor e a temperatura poderá aumentar apenas um grau em relação a Serra da Mantiqueira nos dias do feriado.

Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, terá temperaturas entre 17ºC e 28ºC amanhã, entre 18ºC e 30ºC na sexta-feira, entre 18ºC e 28ºC no sábado e entre 16ºC e 24ºC no domingo. Em Santos, a mínima será de 16º amanhã, chegando a máxima de 26º. Na sexta-feira a variação climática estará entre 16ºC e 29ºC, no sábado a temperatura ficará entre 16ºC e 26º e no domingo cairá um pouco, ficando entre 15ºC e 21ºC.

Uma frente fria chega ao Estado de São Paulo somente domingo. O tempo irá fechar, com possibilidade de chuva forte. O litoral deverá ser mais afetado pela chuva, principalmente na região sul, onde está a cidade de Iguape.

Umidade do ar. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou hoje avisos meteorológicos especiais sobre a baixa umidade relativa do ar em quatro Estados. Segundo a previsão, as condições meteorológicas são favoráveis à ocorrência de umidade abaixo de 30% entre hoje e amanhã em Goiás (centro e leste), Mato Grosso (centro-oeste e norte), Tocantins (centro-oeste e sul) e em Minas Gerais (norte, noroeste e oeste).