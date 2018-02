Em SP, estudante é baleado na frente de universidade

O aluno de Educação Física, de 30 anos, foi atingido por pelo menos três tiros, pelas costas. O suspeito do crime é um homem que estava em uma moto Falcon preta. Para se proteger, o rapaz teria entrado no câmpus da universidade, onde foi socorrido depois. Ontem à tarde, a vítima permanecia internada no Hospital de Campo Limpo.

O Grupo Anhanguera, responsável pela Uniban, afirmou em nota que acompanhará o quadro clínico do rapaz e pedirá reforço de segurança à Polícia Militar e à Guarda Civil Metropolitana.

O crime foi registrado no 37.º Distrito Policial (Campo Limpo). No entanto, o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém havia sido preso até ontem. /ARTUR RODRIGUES