Em SP, estrada de Piquete é liberada após deslizamentos

A Rodovia BR-459, que liga a cidade paulista de Lorena com a mineira Itajubá, na região de Piquete, no Vale do Paraíba, foi totalmente liberada após os deslizamentos causados pelas chuvas da semana passada. A liberação foi feita na tarde da terça-feira, 2, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma rocha que havia deslizado pela encosta e que interditou totalmente a rodovia por quatro dias foi dinamitada e a pista foi totalmente limpa, segundo a PRF. A liberação ocorreu por volta das 15 horas e o tráfego seguia normal na manhã desta quarta-feira, 3, de acordo com a PRF, mas ainda há riscos de novos desmoronamentos. Existem pedras, pesando cinco toneladas cada, que ainda podem deslizar para a rodovia em caso de chuva. Por isso, a Polícia Rodoviária Federal recomenda que os motoristas continuem evitando o trecho.