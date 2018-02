Em SP, Eletropaulo não tem de dividir espaço no subsolo Em relação aos bueiros, a situação em São Paulo é diferente da do Rio. A Eletropaulo afirma que tanto eles quanto as áreas subterrâneas por onde passam os equipamentos de transmissão de energia na capital são exclusivas da concessionária de energia elétrica. Não existe nenhuma outra empresa concessionária dividindo território no subsolo, o que impede que faíscas elétricas entrem em contato com gás, mistura apontada como provável causa das explosões no Rio.