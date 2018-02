Em SP, dois ônibus são incendiados na região do Grajaú Dois ônibus foram incendiados na Avenida Dona Belmira Marin, no Grajaú, zona sul de São Paulo, por volta das 19h40 de ontem. A Polícia Militar não soube informar quais as circunstâncias do incidente nem se havia feridos. Confirmou apenas que o fogo havia sido debelado por PMs do Corpo de Bombeiros.