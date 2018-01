Em SP, cinco morrem afogadas no feriado prolongado

Cinco pessoas morreram afogadas nas praias do litoral paulista nesse final de semana prolongado. As vítimas se afogaram ontem no Guarujá, Praia Grande e Mongaguá. Durante o feriadão, os municípios com maior número de salvamentos foram Guarujá e Ubatuba, com 26 pessoas resgatadas pelos Salva-Vidas em cada.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o mar estava perigoso por causa do início da ressaca que atingiu o litoral paulista nesta terça-feira, 8.

Entre as vítimas está um homem de 63 anos, encontrado por surfistas atrás da arrebentação da Praia de Pitangueiras, no Guarujá. Em Praia Grande, a vítima foi um homem de 50 anos, que se afogou na Praia de Solemar. Já em Mongaguá, as três pessoas que morreram na praia de Vera Cruz pertenciam ao mesmo grupo: foram dois rapazes de 31 e 39 anos e uma mulher de 27 anos.