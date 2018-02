Em SP, bombeiros atenderam em 2010 3 ocorrências de gás por dia

Assim como no Rio, estabelecimentos comerciais de São Paulo que queiram trabalhar com botijões necessitam de autorização especial e devem passar por vistoria. Decreto de 1987 obriga todas as edificações paulistanas por onde passa a rede da Comgás a se adaptar ao gás canalizado. Onde não há fornecimento, o botijão é permitido, desde que colocado do lado de fora do imóvel e instalado da forma correta.

Mas o Departamento de Controle do Uso de Imóveis (Contru) da Prefeitura não tem levantamento do número de instalações irregulares de gás encontradas nas vistorias - neste ano, foram 1.123 para averiguar itens de segurança em geral, que incluem as instalações de gás. / CIDA ALVES