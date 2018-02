Em SP, aposentado é condenado por estuprar e matar filha

SÃO PAULO - Um aposentado de 52 anos foi condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, atentado violento ao pudor e ocultação de cadáver, praticados contra a menor M.D.C, informou nesta sexta-feira, 17, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

Pedro Luis Couvre cometeu o crime em 2007 contra uma menor de três anos de idade. O corpo foi encontrado, após cinco dias de buscas, às margens da lagoa na propriedade onde a família morava em Santa Cruz da Conceição, cidade de três mil habitantes.

Couvre, que era avô da menina, confessou tê-la asfixiado enquanto mantinha relações sexuais com ela. No entanto, um exame de DNA feito posteriormente mostrou que ele era o pai e não o avô da criança. A menina de três anos era fruto de inúmeros estupros praticados contra sua filha, desde que ela tinha nove anos de idade. Além da menina violentada, ele tem ainda outro filho com ela, segundo informa o TJ-SP.

O Conselho de Sentença o considerou culpado de todas as acusações, após mais de dez horas de julgamento. A sentença foi de 50 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e foi proferida pela juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro, que presidiu o julgamento na última terça-feira.