Em SP, 43 praias estão impróprias para banho

Um total de 43 praias do litoral paulista estão impróprias para banho, segundo as últimas medições da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), feitas entre os dias 18 de novembro e 16 de dezembro. A pior região para dar um mergulho é a Baixada Santista - todas as praias de Santos e São Vicente estão com bandeira vermelha.

Em Santos, foram medidas as Praias Aparecida, Boqueirão, os dois trechos da José Menino, Embaré, Gonzaga e Ponta da Praia. Em São Vicente, técnicos da Cetesb estiveram na Praia da Divisa, Ilha Porchat, Gonzaguinha, Itararé, Milionários e Prainha. Todas estão impróprias.

Na Praia Grande, das 12 praias analisadas, apenas uma está em boas condições: a Praia da Flórida, entre as Praias Real e Jardim Solemar. Mas tanto essas duas como as do Forte, Guilhermina, Vila Tupi, Vila Mirim, Vila Caiçara, Boqueirão, Aviação, Ocian e Maracanã foram reprovadas.

A maioria das praias tem suas amostras retiradas no domingo. São consideradas impróprias quando a quantidade de enterococos (bactérias de origem fecal) é superior a 400 por cada 100 ml de água, ou quando é superior a 100 durante mais de 20% do tempo em que a medição foi feita.

Medição. Historicamente, as praias da Baixada Santista são as que apresentam as piores condições para banho - problemas de saneamento e a grande quantidade de pessoas que frequentam as praias estão entre as causas. Neste ano, porém, no acumulado das medições da Cetesb feitas de janeiro a novembro, as praias de Santos tiveram uma ligeira melhora: passaram da categoria péssima para ruim.

Em toda a Baixada, apenas uma praia é considerada ótima: Guaratuba, em Bertioga. Esta é uma das que estão próprias para banho, segundo a última medição, assim como Boraceia (Marista e Sul), São Lourenço (Morro e Rua 2) e Enseada (Indaiá). Outros três pontos da Enseada, porém, estão impróprios: Vista Linda, Colônia do Sesc e Rua Rafael Costabili.

No Guarujá, o banhista deve evitar as Praias Astúrias, Perequê e o ponto da Rua Chile da Praia da Enseada. Os demais pontos da Enseada ganharam bandeira verde, assim como a Praia de Pernambuco, Guaiuba, do Tombo e os dois pontos da Pitangueiras.

Ainda na Baixada, a praia Perequê de Cubatão está própria para o banho, assim como todas as praias do litoral sul: Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Iguape e Ilha Comprida.