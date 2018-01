Em SP, 40 das 155 praias estão impróprias para banho

Boletim da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) aponta que 40 das 155 praias de São Paulo estão impróprias para banho. Na Baixada Santista, é preciso ter cuidado nos municípios de Praia Grande e Mongaguá, ambas com alto índice de praias poluídas. Já nas cidades de Itanhaém e Peruíbe as praias estão em boas condições para banho.

O bom resultado também foi constatado no litoral sul, em Iguape e Ilha Comprida. No litoral norte, a cidade de Ubatuba concentra a maior parte das praias limpas. Apenas três das 26 vistoriadas pela Cetesb estão impróprias. Em São Sebastião, cinco das 29 praias foram vetadas pelo órgão. Em Ilhabela, oito estão em ótimo estado e cinco, poluídas. Já em Caraguatatuba, das 15 praias vistoriadas, duas ainda precisam melhorar as condições.

Previsão do tempo

Esta sexta-feira, 25, será marcada pelo calor e chuvas rápidas em grande parte do País, segundo informou o Climatempo. No Sudeste, a massa de ar quente deixa o tempo aberto com sol e calor. No período da tarde, as nuvens aumentam e ocorrem pancadas isoladas de chuva na região. Em São Paulo, máxima de 30ºC e mínima de 20ºC.

Para sábado, o tempo fica nublado, mas o sol deve aparecer algumas vezes durante o dia em São Paulo. Com o tempo abafado, de temperaturas chegando até os 33ºC, deve haver pancadas de chuva em pontos isolados. No oeste do Estado, pode ter chuva forte acompanhada de trovoadas. Na capital, a máxima chega aos 28ºC e também pode chover.

No domingo, a previsão é semelhante: calor, tempo nublado e pancadas de chuva. A mínima fica nos 15ºC e a máxima chega aos 30ºC. Tempestades fortes devem ocorrer no norte, leste e centro-sul do Estado.