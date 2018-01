Em SP, 200 mil moradores ficarão sem água amanhã

Cerca de 110 mil moradores de Itaquera, na zona leste de São Paulo, e 87 mil da região do Jabaquara, na zona sul, ficarão sem abastecimento de água amanhã, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A interrupção ocorre por causa de serviços de melhoria no sistema de distribuição de água tratada do reservatório de Itaquera e de manutenção preventiva (lavagem, inspeção e desinfecção) na Estação Elevatória de Água Jabaquara.

Na zona leste, fornecimento de água será interrompido das 9 às 17 horas. O retorno será gradual, com normalização total prevista até as 2 horas do dia seguinte. Os bairros que podem ser afetados são: Vila Valdemar, Vila Verde, Itaquera, Jardim Brasil, Jardim Brasília, Jardim Campos, Jardim Cardoso, Jardim Célia, Jardim Centenário, Jardim Cibele, Jardim Cristina, Jardim Das Carmelitas, Jardim Campos, Jardim dos Pinheiros, Jardim Elian, Jardim Eliane, Jardim Etelvina e Jardim Fanganielo.

Também pode faltar água nos bairros Lageado, Parque do Carmo, Vila Bozzini, Vila Brasil, Vila Carmosina, Vila Cosmopolita, Vila Cruzeiro, Vila Ferreira, Vila Gil, Vila Iolanda, Vila Jussara, Vila Lourdes, Vila Marilena, Vila Matilde, Vila Minerva, Vila Nanci, Vila Progresso, Vila S. José, Vila Solange, Vila Santa Cruz, Jardim Pérola, Jardim Redil, COHAB Itaquera, Vila Santa Isabel, Souza Ramos, Jardim Ivete, Cid. A. E. Carvalho, Jardim Helena, Jardim Áurea, Jardim Aurora e Jardim Arisi.

Já na zona sul da capital paulista, a manutenção será ocorrerá das 7h30 às 18 horas de amanhã. A Sabesp pede especial atenção e aconselha o uso racional da água aos moradores dos bairros Vila Monte Alegre, Mirandópolis, Bosque da Saúde, Chácara Inglesa, Planalto Paulista, Vila Araci, Vila Guarani, Parque Imperial, Vila Saúde, Vila São João, Parque Jabaquara, Jardim Aeroporto, Nova Piraju, Vila Noca, Jardim Ceci, Vila Parque Jabaquara, Parque Conceição e Jabaquara.