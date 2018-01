Em SP, 19 cidades estão em situação de emergência

Subiu para 19 o número de municípios em situação de emergência em São Paulo em razão das fortes chuvas que assolam parte do Estado há mais de um mês. Outras duas cidades estão em estado de calamidade pública.

De acordo com boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de São Paulo nesta sexta-feira, 8, as chuvas já deixaram 43 mortos e 27 feridos em todo o Estado. Uma pessoa continua desaparecida no Vale da Paraíba.

Das 111 cidades atingidas pelos temporais, São Luiz do Paraitinga e Cunha são as mais prejudicadas e decretaram estado de calamidade pública. As cidades em situação de emergência são: Bofete, Caieiras, Caiuá, Capivari, Chavantes, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Guaratinguetá, Inúbia Paulista, Lourdes, Manduri, Mirassol, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Santo André, Santo Antônio do Pinhal, Sumaré.

Ainda segundo o último balanço, em todo o Estado 3.197 pessoas estão desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos - e 15.858 desalojadas - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares.