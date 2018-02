Em Sorocaba, compra de girafa vira polêmica A prefeitura de Sorocaba deve importar girafas para exibir no zoológico municipal? A polêmica iniciada com o pedido de um vereador para compra dos animais divide a cidade. De um lado, ambientalistas e ativistas dos direitos dos animais colhem assinaturas a favor do não. Eles acreditam que a aquisição de espécies das savanas africanas incentiva o tráfico internacional.