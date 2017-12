Em Sorocaba, 84% dos templos são irregulares Dos 741 templos religiosos em Sorocaba, no interior, 118 (16%) estão com documentação para funcionar, segundo a prefeitura. Até agora, segundo a administração municipal, 259 templos já foram multados por não atender normas de segurança. O vereador Luiz Santos (PMN) entrou com projeto para prorrogar o prazo das adequações por mais um ano. O limite já havia sido adiado em abril. O prefeito Antonio Carlos Pannunzio (PSDB) pretende vetar a prorrogação, se aprovada na Câmara.