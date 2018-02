Em setembro, será a vez de Santo Amaro

Projetada pelo arquiteto Edson Elito, ela também apresenta estrutura enxuta e será só um pouco maior que a do Bom Retiro. Com 15 mil m², terá um conjunto aquático, com piscina olímpica e infantil, teatro para 279 lugares, além de espaço para exposições, lanchonete - chamada de comedoria - e serviço de odontologia.

O espaço da nova unidade, na Rua Amador Bueno, 505, já recebeu as instalações do Serviço Social do Comércio em 1999 - antes, abrigava uma garagem de ônibus. Posteriormente, as atividades foram transferidas para a Avenida Adolfo Pinheiro (próximo das futuras instalações de metrô da Linha 5-Lilás).

Paulo Mendes da Rocha. A unidade mais aguardada e comentada pela direção do Sesc, no entanto, é a da Rua 24 de Maio, no centro da capital paulista. Com projeto arquitetônico assinado por Paulo Mendes da Rocha, a unidade terá uma grande piscina no alto do prédio, bem próximo do Teatro Municipal. O plano é que essa unidade também fique pronta ainda neste ano.