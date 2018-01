Em setembro, já choveu em SP o esperado para todo o mês

SÃO PAULO - O início da primavera tem sido chuvoso em São Paulo. Dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, mostram que a segunda-feira, 23, foi o dia com mais chuva no mês de setembro: 29 milímetros.

O índice corresponde a quase a metade dos 66,9 mm esperados para o mês inteiro, segundo o meteorologista Michael Rossini Pantera, do CGE. De acordo com ele, até agora, em setembro, já foram registrados 66,3 mm de chuva na capital paulista.

No temporal da noite de segunda-feira, marcado por muitos raios, as regiões onde mais houve precipitação foram Freguesia do Ó e Pirituba, na zona norte, e Mooca e São Mateus, na zona leste. "A chuva forte foi muito espalhada pela cidade", diz Pantera.

Para esta terça-feira, 24, a previsão é de mais chuva, mas em uma intensidade menor. A primavera começou no fim da tarde de domingo.