Em semana lotada, SP vê preço de diárias subir

De feira de noivas à semifinal do Campeonato Paulista, passando por Fórmula Indy e festas do Dia do Trabalho, o fim de semana vai ser atipicamente movimentado em São Paulo. Não à toa, os hotéis da cidade já se prepararam para receber os turistas e aumentaram em mais de 10% o valor das diárias, principalmente entre sábado e domingo. No centro e na zona norte, algumas regiões devem ser evitadas por causa do trânsito.

Um hotel na Avenida Paulista, uma das regiões mais procuradas pelos turistas, tem quartos duplos por R$ 229 a diária "por causa da Formula Indy", disseram ontem os atendentes. Em fins de semana normais, o preço é de R$ 199.

Já na Barra Funda, área de preferência principalmente para quem vai aos eventos na zona norte (como a Indy), um hotel na Marginal do Tietê praticamente dobrou a diária, de R$ 280 para R$ 420. Outro, mais econômico, tem vagas para o fim de semana de 7 e 8 de maio por R$ 165 o apartamento duplo. Para este, um quarto igual sai por R$ 209, e a justificativa é a mesma: "os eventos na cidade, especialmente na região".

Normalmente, o forte do turismo na capital é de segunda a sexta quando, em 2010, os hotéis tiveram ocupação média de 84%. Entre sexta e domingo, essa taxa cai para 65%. Os hotéis também costumam ser mais caros durante a semana, por causa do turismo de negócios. Em fim de semana de eventos grandes, a lógica se inverte.

De acordo com o diretor-superintendente do São Paulo Convention & Visitors Bureau, Toni Sando, isso não acontece em todas as regiões cidade. "Só nas áreas em que a procura é maior que a oferta, como perto do Anhembi e na Paulista", diz. Para ele, os 42 mil quartos da cidade atendem à demanda. "São Paulo tem picos de ocupação, mas não é uma constante."

A Formula Indy traz para a cidade entre 15 mil e 20 mil turistas durante o fim de semana. Segundo a São Paulo Turismo (SPTuris), a maioria vem do interior (Campinas, Sorocaba e Santos), de outros Estados do Sudeste e do Sul e de outros países, como Argentina, Estados Unidos, Itália, Uruguai e Inglaterra.

"Esse tipo de evento não traz público em quantidade, mas em qualidade. É um turista que vem e gasta muito. Acontece também em épocas de São Paulo Fashion Week e Stock Car (daqui a duas semanas)", diz Sando. O Observatório do Turismo da SPTuris confirma a gastança: em média, quem vem para a Fórmula Indy deixa na cidade mais de R$ 625 por dia, dinheiro gasto principalmente com hotel, alimentação, vestuário e livros. "É diferente da Fórmula 1, quando o sujeito vem com a família, mulher, filhos. A Indy atrai fundamentalmente os amantes de corrida", explica o presidente da seção paulista da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), Bruno Omori.

Para paulistanos. Outros eventos, como a Expo Noivas e o Circuito das Malhas, costumam atrair mais paulistanos do que gente de fora. "Além dos expositores, que ocupam os hotéis do entorno, esses são eventos mais voltados para o público local. Mas também são importantes para movimentar São Paulo no fim de semana", afirma Omori.

Paulistano ou não, todo mundo vai sentir as mudanças no trânsito na Avenida Marquês de São Vicente (onde ocorre o 1.º de Maio da Força Sindical), na região do Vale do Anhangabaú (festa da CUT, sábado e domingo, a partir das 9h) e no Estádio do Pacaembu, que deve lotar a partir das 16h de domingo por causa do jogo Palmeiras x Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista.

Turismo da velocidade

81,7%

de homens formam o público da Fórmula Indy. Só 18,3% são mulheres

US$ 1.985

é quanto gasta em cinco noites o turista internacional que vem para o evento

70%

foi a taxa de ocupação média dos hotéis paulistanos em 2010. O forte é a semana, quando 85% dos quartos ficam ocupados. No fim de semana, o índice é de 65%

2,9

noites é quanto tempo um turista doméstico (do interior paulista ou de outros Estados) passa na cidade durante a Fórmula Indy

EVENTOS

Expo Center Norte

Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme

Digital Image South America (até sábado)

Expo Noivas e Festas 2011 (até domingo)

Centro de Exposições Imigrantes

Km 1,5 da Rodovia dos Imigrantes, Jabaquara

Feira do Circuito das Malhas (até dia 8)

Feira da Gestante Bebê e Criança (até domingo)

Fecomércio

Rua Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista

Workshop TAP Europe (sexta-feira e sábado)