Em São Sebastião, problemas pontuais Com apenas uma bandeira vermelha ao longo das primeiras 39 semanas do ano, várias praias do litoral norte continuam sendo boas opções para banhos de mar. É o caso de Toque-Toque Grande, Toque-Toque Pequeno e Baraqueçaba, todas em São Sebastião. Elas ficaram com sujeira acima do normal somente no início de abril. A balneabilidade das praias pode ser checada no site www.cetesb.sp.gov.br.