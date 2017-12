Em São Paulo, Unidos de Vila Maria é a campeã do Grupo de Acesso

A escola de samba Unidos de Vila Maria foi a campeã do Grupo de Acesso do carnaval de São Paulo deste ano. A Mancha Verde, vice, também vai desfilar no Grupo Especial no ano que vem.

Serginho, presidente da Unidos de Vila Maria e da Liga das Escolas de Samba, se disse "aliviado" com a vitória. "Todos que acompanharam viram que fizemos um desfile muito difícil. Passamos por muito sofrimento. Nossa brincadeira (tema do desfile) deu certo".

A escola completa 60 anos neste ano. "É um aniversário especial. Temos muita experiência no Grupo Especial e merecemos ganhar", disse. A escola Mancha Verde deve abrir os desfiles do Grupo Especial no ano que vem.