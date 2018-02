Em São Paulo, trânsito bate recorde na saída para o feriado

SÃO PAULO - A saída do feriado prolongado da Páscoa e de Tiradentes fez o trânsito bater o recorde do ano na tarde desta quinta-feira, 17, em São Paulo. Às 17h30, o índice de congestionamento medido pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) chegou à marca de 258 quilômetros contra a média de 90 km para o mesmo horário. Nas principais rodovias que deixam a capital, o paulistano enfrentou lentidão.

À noite, o tráfego era intenso no Sistema Anchieta-Imigrantes. A concessionária Ecovias implementou a Operação Descida (7x3) e a previsão era de que entre 250 mil e 365 mil veículos descessem a Serra do Mar até a segunda-feira. Às 20h, a situação mais crítica foi registrada na Rodovia dos Imigrantes, com lentidão do km 33 ao km 42 e do km 54 ao km 58, por causa do excesso de veículos. Em São Vicente, na chegada à Baixada Santista, o tráfego ficou pesado do km 63 ao km 70.

A Via Anchieta, com as duas pistas em operação sentido litoral, foi a melhor alternativa para o paulistano que seguia para o litoral. Na Baixada, a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega teve lentidão, no sentido Praia Grande, do km 288 ao km 292.

À noite, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni registrou lentidão do km 274 ao km 266 no sentido Guarujá, mas foi pela manhã que o trânsito travou. Uma carreta tombou e espalhou 40 toneladas de soja. O congestionamento chegou a 16 km e as pistas só foram liberadas no início da tarde.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No caminho para o litoral norte, o tráfego também foi intenso. Na saída de São Paulo, houve 14 km de congestionamento na Rodovia Ayrton Senna, às 19h30. Na Carvalho Pinto, o trânsito praticamente parou entre o km 127 e o km 130.

Para percorrer um trecho de 20 km na Rodovia Rio-Santos, em Ubatuba, o motorista gastou entre 1h e 1h10. Em Caraguatatuba, câmeras de monitoramento do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) mostravam o trânsito parado.

Interior. Na noite desta quinta-feira, na Rodovia Castelo Branco houve congestionamento de 11 km na pista expressa, do Cebolão, na capital, até Barueri, e de 10 km na via marginal. Lentidão também foi registrada no km 54, altura de São Roque, e entre o km 75 e 78, em Itu. A Via Dutra teve 10 km de lentidão na saída de São Paulo e outros 4 km de trânsito lento em Taubaté - os veículos formavam fila para pegar o acesso a Campos do Jordão. A Rodovia Régis Bittencourt ficou praticamente parada do km 333 ao km 345, entre Juquitiba e Miracatu, na Serra do Cafezal.

Quem deixou para sair de São Paulo na manhã desta sexta-feira, 18, para passar os feriados da Páscoa e de Tiradentes no interior ainda vai encontrar as estradas cheias, segundo as concessionárias. Há previsão de tráfego intenso das 7h às 15h.