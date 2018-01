Em São Paulo, rodovias apresentam engarrafamento

As rodovias federais e estaduais que cortam São Paulo apresentam engarrafamento em diversos pontos na tarde deste sábado de Carnaval, 13.

A Rodovia Régis Bittencourt tem 12 quilômetros de fluxo intenso de veículos, na região da Barra do Turvo, sentido Curitiba, a partir do km 552 devido a interdição da faixa 2 após um deslizamento de terra nesta manhã.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sentido Rio, a Rodovia Presidente Dutra registra morosidade entre o km 113 e 110, na região de Taubaté.

A Fernão Dias registrava, por volta das 15 horas, 25 km de lentidão entre os km 63 e 88, sentido Belo Horizonte, entre Mairiporã e São Paulo.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), a Rodovia dos Tamoios tem intensidade em toda extensão, com ponto de parada na chegada a Caraguatatuba, a partir do km 80. Para chegar ao litoral pela Rodovia dos Imigrante o motorista enfrenta congestionamento no trecho de serra, entre o km 41 e 53. A Rodovia Rio Santos também tem morosidade na altura do km 214, na chegada ao litoral, em Peruíbe.

O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem morosidade entre o km 119 e 130, sentido Interior. A Rodovia Castelo Branco apresenta tráfego lento, sentido Interior, do km 20 ao 26, em Osasco, e do 33 ao 34, em Barueri, devido excesso de veículos.